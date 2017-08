Lega: 'Salvini premier' brand fino politiche, anche Pontida

(ANSA) - PONTE DI LEGNO (BRESCIA), 16 AGO - Il brand 'Salvini premier' che ha caratterizzato il tradizionale comizio di Ferragosto, dove lo slogan dominava il palco a scapito dei tradizionali simboli leghisti, sarà predominante per tutto il periodo che porterà la Lega alle elezioni Politiche. Lo ha confermato lo stesso Salvini conversando con i giornalisti prima di lasciare Ponte di Legno. "Sto lavorando per quello anche per Pontida", ha aggiunto Salvini. Il raduno del Carroccio è in programma il 17 settembre, sul pratone in provincia di Bergamo. Tema principale, i referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto, il 22 ottobre. Ma è a Pontida che probabilmente Salvini sottoporrà ai militanti il simbolo nazionale del partito e le ipotesi di alleanza.