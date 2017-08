Pil: Boschi, si è fatto quanto era utile all'Italia

(ANSA) - ROMA, 16 AGO -"Quando siamo partiti l'Italia aveva il segno meno davanti e il PIL era negativo. Con i #MilleGiorni è tornata la crescita. Ci hanno criticato tutti i giorni, senza tregua, ma la direzione era quella giusta. Adesso che i risultati ci danno ragione, adesso che si vedono i frutti del lavoro paziente e tenace sulla flessibilità e sulla crescita, noi diciamo #avanti. Non ci interessano le polemiche, oggi. Oggi diciamo solo che non ci fermeremo e che continueremo sulla strada della crescita. Perché ciò che abbiamo fatto semplicemente serviva all'Italia". Lo scrive in un post su Fb il ministro Maria Elena Boschi a commento dei dati Istat sul Pil.