Brexit: Verhofstadt, unione doganale è solo 'fantasia' Gb

(ANSA) - BRUXELLES, 16 AGO - "Essere dentro e fuori l'Unione doganale e 'frontiere invisibili' è una fantasia". Così il negoziatore del Parlamento europeo per la Brexit, Guy Verhofstadt, commenta in un tweet l'ipotesi del governo di Londra di un'unione doganale temporanea con l'Ue per prevenire il caos dei confini dopo la Brexit. "Prima bisogna mettere in sicurezza i diritti dei cittadini e sistemare i conti", avverte.