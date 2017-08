Migranti: Gentiloni scrive a Juncker,Italia non si risparmia

(ANSA) - BRUXELLES, 16 AGO - "L'Italia non sta risparmiando energie per rispondere, con una mobilitazione nazionale, alle sfide" dei flussi migratori. Così il premier Paolo Gentiloni nella lettera di risposta a quella del presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker del 25 luglio, di cui l'ANSA ha preso visione. Il premier chiede un maggiore sforzo europeo. "L'azione del nostro Paese coniuga determinazione nel salvare vite e accogliere rifugiati, fermezza nel contrasto all'attività dei trafficanti, e sostegno alle autorità libiche nel quadro dell'impegno della Comunità internazionale per la stabilizzazione della Libia". "Apprezziamo la determinazione della Commissione europea ad essere al fianco dell'Italia e a mantenere un dialogo costante con le autorità italiane", ha aggiunto il presidente del Consiglio, aggiungendo però che "è necessario, come voi stessi sottolineate, un maggior sforzo europeo per affrontare il fenomeno migratorio che ha una dimensione strutturale e riguarda l'intera Unione europea".