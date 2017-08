Investito da auto del padre, morto bimbo di un anno e mezzo

(ANSA) - MODENA, 16 AGO - È morto questa mattina al Policlinico di Modena il bambino di un anno e mezzo che sarebbe stato investito dall'auto del padre in manovra nel cortile di casa, fatto accaduto lunedì pomeriggio a Puianello, Castelvetro (in provincia di Modena). Il piccolo era stato portato all'ospedale lunedì stesso, consegnato dai genitori, che hanno dato l'allarme, all'ambulanza del 118 in via Estense, all'altezza di Santa Maria del Mugnano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino sarebbe stato schiacciato da una ruota, finendo subito in prognosi riservata. Questa mattina le condizioni sono peggiorate, fino al decesso. Sull'accaduto sono al lavoro i carabinieri, che hanno ascoltato i parenti già nelle ore successive all'intervento del 118 e al ricovero del bambino. Per chiarire cosa sia successo, sono stati disposti ulteriori accertamenti sull'auto, una Renault Scenic, affidati ai carabinieri del Ris di Parma. (ANSA).