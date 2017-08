Partito da Brindisi volo umanitario per ospedale libico

(ANSA) - BRINDISI, 16 AGO - Dalla Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi, gestita dal World food programme (Wfp), è partito stamani alle 11.30 un volo umanitario della Cooperazione italiana allo Sviluppo con un carico di 11 tonnellate circa di aiuti destinati alla Clinica universitaria di Sabrata, in Libia, ad 80 chilometri ad ovest di Tripoli. Lo rende noto l'Unhrd con un comunicato. Il C-130 dell'Aeronautica militare trasporta kit medici contenenti materiale sanitario, nonché farmaci anti-diarroici e per la cura di traumi fisici di vario genere per poter curare i pazienti dell'ospedale, che aveva lanciato un appello. Le operazioni di carico sono state compiute nell'aeroporto militare 'Orazio Pierozzi' di Brindisi dal distaccamento locale dell'Aeronautica militare, con il supporto logistico della Base Unhrd. All'arrivo a Tripoli il materiale sarà preso in carico dall'Ambasciata d'Italia in Libia che gestirà anche la successiva consegna all'ospedale con un trasporto via terra.