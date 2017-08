Ubriaco guida uccide 3 persone in Puglia, disposta autopsia

(ANSA) - TRANI, 16 AGO - Il pm di Trani Mirella Conticelli ha disposto l'autopsia sui resti carbonizzati delle tre vittime dell'incidente stradale avvenuto la notte fra il 14 e il 15 agosto scorso sulla statale 16 bis, all'altezza di Trani Boccadoro. L'incarico per l'esame autoptico verrà conferito domani dal pm al medico legale. Subito dopo l'autopsia sarà possibile celebrare le esequie delle due donne e dell'uomo, che risiedevano tutti a Bisceglie (Bat). Le vittime sono Angela Maddalena, di 54 anni, la cittadina ucraina Svitlana Kovalova e Antonio Montrone, di 57 anni. Il sindaco di Bisceglie, Francesco Spina, ha annunciato che in coincidenza con i funerali ci sarà il lutto cittadino. Il responsabile dell'incidente, invece, un 22enne di origini albanesi ma nato in Italia, in Puglia, Alensio Serjiani, arrestato per omicidio stradale plurimo e risultato ubriaco al momento dell'incidente, resta piantonato in ospedale per le ferite riportate nell'impatto con l'auto in cui viaggiavano le tre vittime.