Tre bimbi dispersi e ritrovati in montagna nel Salernitano

(ANSA) - PIAGGINE (SALERNO), 16 AGO - Paura questa mattina sul Monte Cervati (Salerno) per tre ragazzini dispersi nel corso di un' escursione in alta montagna tra i territori comunali di Piaggine e Monte San Giacomo. I tre, due fratelli di 11 anni ed un loro amichetto di 13 anni, tutti di Salerno, si sono allontanati dai genitori per giocare. I genitori hanno fatto immediatamente scattare l'allarme, ma nel tentativo di rintracciare i figli dispersi hanno anch'essi perso l' orientamento. Sul posto per le ricerche sono intervenuti i Carabinieri forestali della stazione di Valle dell'Angelo ed i militari della compagnia di Sala Consilina agli ordini del capitano Davide Acquaviva. Dopo quasi due ore sia i tre ragazzini sia i loro genitori sono stati trovati. Solo tanta paura per i dispersi, che godono di ottima salute.