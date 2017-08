Palio Siena: problema a cavallo, Lupa non correrà

(ANSA) - FIRENZE, 16 AGO - La Lupa non correrà il Palio di Siena in programma nel tardo pomeriggio di oggi per un problema a Quore de Sedini, il cavallo toccato in sorte alla contrada. La decisione di escludere la Lupa dalla Carriera dedicata alla Madonna dell'Assunta è stata presa dal sindaco Bruno Valentini dopo il "responso unanime del collegio veterinario, composto dal veterinario comunale, dal collega nominato dal magistrato delle contrade e dal veterinario della contrada della Lupa" che ha "sancito l'impossibilità di correre per un'insorta zoppia all'arto posteriore destro". E' quanto rende noto il Comune di Siena. In una nota si spiega che è stata "attivata la procedura prevista dall'art. 50 del regolamento del Palio nei confronti del cavallo Quore de Sedini". La Lupa l'anno scorso aveva vinto sia il Palio del 2 luglio che quello del 16 agosto con la stessa accoppiata fantino-cavallo ovvero il pistoiese Jonathan Bartoletti detto 'Scompiglio' su Preziosa Penelope.