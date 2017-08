Sicilia: Armao o Musumeci, Fi accelera su scelta candidato

(ANSA) - PALERMO, 16 AGO - Nello Musumeci o Gaetano Armao: sarebbero ormai questi i due nomi su cui sta lavorando Forza Italia per le regionali del 5 novembre in Sicilia. Secondo quanto filtra da ambienti di Fi, stamani Gianfranco Miccichè, ha avuto nuovi colloqui con alcuni dirigenti del partito e con esponenti di Ap. Nonostante le continue chiusure da parte di FdI a un intesa con il partito di Alfano, Miccichè sta proseguendo nel tentativo di trovare un accordo complessivo per ricostruire il centrodestra attorno al modello del Ppe europeo; in questo schema il candidato alla presidenza della Regione dovrebbe essere l'avvocato Gaetano Armao, ex assessore all'Economia nel governo di Raffaele Lombardo. Senza intesa, invece, Forza Italia alla fine potrebbe convergere su Musumeci, in passato sottosegretario nel governo Berlusconi. Incontri e colloqui si susseguono a ritmi serrati tra i partiti del centrodestra e il quadro potrebbe essere più chiaro nel giro di 48 ore.