(ANSA) - NEW YORK, 16 AGO - Il Lincoln Memorial a Washington, uno dei monumenti simbolo della capitale Usa, è stato imbrattato con una scritta oscena ('F.. law', 'si fotta la legge') scoperta dagli agenti del National Park Service (l'autorità che vigila su monumenti e parchi nazionali). Si sta al momento lavorando per rimuovere lo spray in modo da non danneggiare il marmo con cui è costruito il monumento in onore del 16mo presidente degli Usa. Il Lincoln Memorial si trova ad una delle estremità del National Mall di fronte al Washington Monument a forma di obelisco. Oltre a quelle sul Lincoln Memorial, gli agenti hanno scoperto anche altre scritte sulle mappe di alcuni dei musei Smithsonian che si trovano sempre lungo il Mall.