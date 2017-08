Rapina in casa, anziana legata e imbavagliata

(ANSA) - UDINE, 16 AGO - Una donna di 70 anni è stata legata e imbavagliata da due uomini durante una rapina portata a termine ieri pomeriggio nella casa di un imprenditore a Lignano Sabbiadoro (Udine). La donna, che aiuta la famiglia in alcune faccende domestiche, era sola in casa quando, nel pomeriggio, è stata sorpresa dai due rapinatori che l'hanno legata a una sedia del soggiorno con nastro adesivo e imbavagliata con un indumento trovato in casa per evitare che urlasse. I rapinatori hanno rubato oro, monili e denaro contante per diverse migliaia di euro. La donna è stata soccorsa dopo circa mezz'ora da una vicina di casa che, come d'abitudine, era andata a trovarla. Sotto shock è stata accompagnata in pronto soccorso, dove i medici le hanno curato alcune abrasioni. L'anziana è stata dimessa con una prognosi di sette giorni. Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Lignano Sabbiadoro e della compagnia di Latisana (Udine), intervenuti sul posto con il Nucleo operativo e radiomobile.