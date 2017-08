34enne muore in hotel di Rimini, procura apre fascicolo

(ANSA) - RIMINI, 16 AGO - La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio colposo sulla morte di un 34enne di Lecco, deceduto la mattina di Ferragosto mentre era in vacanza a Rimini con la fidanzata. Il pm Davide Ercolani ha dato l'incarico per l'autopsia. A chiamare i soccorsi, ieri intorno alle 9, la fidanzata del 34enne che si è svegliata con accanto lui agonizzate nell'hotel di Miramare dove avevano preso alloggio. La ragazza ha visto che il compagno respirava appena. È intervenuta subito un'ambulanza del 118 e il personale ha sottoposto a massaggio cardiaco il 34enne per oltre 25 minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Sono stati chiamati anche i carabinieri. Da una prima ispezione sul corpo non vi sono tracce di violenze e non si sospetta neanche l'uso di droghe. La ragazza ha però raccontato che la sera prima, il 14, il giovane aveva accusato mal di stomaco, nausea e vomito e si era rivolto alla Guardia Medica di Rimini. Dopo essere stato visitato dal medico di turno era tornato in hotel morendo dopo poche ore.(ANSA).