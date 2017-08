(ANSA) - AOSTA, 16 AGO - Un alpinista francese, di 46 anni, risulta disperso nel massiccio del Monte Bianco. E' partito la mattina di Ferragosto dal fondo valle per raggiungere la vetta in giornata lungo la via normale sul versante francese che passa dal rifugio del Gouter. L'allarme è scattato ieri sera per "mancato rientro". Le ricerche sono condotte dal Peloton d'haute montagne di Chamonix, che ha effettuato alcuni sorvoli con l'elicottero senza trovare traccia dello scalatore. (ANSA).