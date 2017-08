Scontro frontale nel Barese, due morti e un ferito

(ANSA) - MOLA DI BARI (BARI), 16 AGO - Due persone sono morte e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 117 che collega Mola di Bari a Noicattaro, nel Barese. Stando alle prime notizie, per cause da accertare ci sarebbe stato uno scontro frontale tra una Ford Focus e un mezzo pesante che trasportava liquido infiammabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno eseguendo accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente, vigili del fuoco e personale del 118. Con questo incidente, sale a sette il numero delle persone morte sulla strada in due giorni in territorio barese. Dopo i tre morti carbonizzati nel tamponamento avvenuto la notte tra il 14 e il 15 agosto a Trani, la notte scorsa sempre a Trani, aveva perso la vita lo chef campano Raffaele Casale, finito con la sua moto contro un palo. Stamani un 81enne, sulla ss16 Adriatica, all'altezza dell'uscita per Molfetta (Bari), era morto tamponato da un mezzo pesante dopo aver perso il controllo della propria auto.