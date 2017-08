(ANSAmed) - TEL AVIV, 16 AGO - Il direttore dell'Ufficio stampa del governo israeliano, Nitzan Chen, ha revocato l'accredito al capo corrispondente in Israele di Al Jazeera Elias Karram in attesa che venga ascoltato su alcune sue dichiarazioni. Lo ha annunciato lo stesso Chen secondo cui le affermazioni di Karram (un arabo israeliano di Nazareth) "mettono in dubbio la sua capacità, come rappresentante di un network straniero, di coprire, da giornalista professionista, il conflitto israelo-palestinese nel quale, secondo le sue stesse parole, ha una parte attiva".