Bimbo morto in auto: mamma, rimasto dentro una mezz'ora

(ANSA) - VERONA, 16 AGO - Una mezz'ora dentro l'auto bollente per il sole, con i finestrini chiusi, è stata fatale per il bimbo di 4 anni morto all'ospedale di Verona dopo il tragico incidente avvenuto ieri a S.Giovanni Lupatoto. La mamma, una italiana quarantenne, con altri due bambini, ha trovato la forza di raccontare quegli attimi terribili. "Pensavo fosse assieme a suo fratello gemello - spiega la donna - ma questi mi ha risposto che il bambino si trovava giù in cortile a giocare. Sono scesa e ho visto la finestra aperta, l'ho cercato nel giardino, ma niente. Poi sono passata vicino alla macchina e li' l'ho visto, sdraiato dentro nel bagagliaio, aveva già iniziato ad avere delle convulsioni...". Poi i tentativi di soccorso, "gli ho versato una secchiata di acqua fredda, poverino, ma ormai...", e il ricovero in ospedale, con l'elicottero, dove il piccolo è spirato oggi. "Sarà rimasto dentro l'auto una mezz'ora - ha riferito la donna -, ma faceva caldo e i finestrini erano chiusi, non aveva modo di respirare o di uscire".