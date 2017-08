Muore investito auto padre: indagine, tragico incidente

(ANSA) - MODENA, 16 AGO - Tutti gli accertamenti portano a confermare il tragico incidente, nella vicenda del bambino di un anno e mezzo morto questa mattina al Policlinico di Modena, dopo essere stato investito l'altro ieri dall'auto del padre in manovra. L'incidente è avvenuto in un'area a ridosso della casa dove abita la famiglia del bambino, a Puianello di Castelvetro (Modena). Saranno disposti altri accertamenti per chiarire con certezza la dinamica del sinistro che ha portato alla morte del bimbo: la Renault del padre è stata posta sotto sequestro, per verificare la presenza di segni legati all'incidente stesso. Per l'identico motivo era stata ventilata anche l'ipotesi di sottoporre il mezzo alle verifiche dei carabinieri del Ris di Parma. Ma, stando agli ultimi aggiornamenti, quest'ultima possibilità non risulterebbe più certa, avendo ormai i carabinieri stabilito la 'cronaca' dei fatti senza particolari dubbi. Intanto la salma del bimbo resta a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre l'autopsia.(ANSA).