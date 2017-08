(ANSA) - PASSO STELVIO (SONDRIO), 16 AGO - Chiusa da quasi due settimane, per decisione della Sisaf, la società che gestisce gli impianti di risalita al Passo dello Stelvio, in alta Valtellina, la ski-area riaprirà domenica 20 agosto. La decisione è stata assunta in serata, alla luce delle abbondanti nevicate delle ultime ore, dal punto più basso del Passo sino agli oltre 3.700 metri di Punta degli Spiriti. La chiusura dell'area sciabile, mai presa in passato, è stata presa quindici giorni fa per il gran caldo in quota dove il passaggio degli sciatori aveva l'effetto di accelerare lo scioglimento del ghiaccio, non supportato da nevicate assenti da troppo tempo, e in alcuni punti non escludeva la possibilità di finire in crepacci.