Venezuela: Ortega, sono vittima di vendetta totalitaria

CARACAS - ''E' così che il governo di Maduro e Cabello pretende di porre fine alla nostra lotta per la democrazia'': con queste parole l'ex Procuratrice Generale del Venezuela, Luisa Ortega Diaz, ha commentato su Twitter la perquisizione del suo appartamento da parte di agenti dell'intelligence. ''In questo momento, il Sebin sta perquisendo la mia casa, e' parte della vendetta di questo governo per aver lottato contro il totalitarismo che esiste in Venezuela'', ha aggiunto Ortega Diaz.