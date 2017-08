Paura a Siena, fiamme su Torre del Mangia

(ANSA) - SIENA, 17 AGO - Paura in piazza del Campo a Siena la notte scorsa: un incendio si è sprigionato sulla sommità della Torre del Mangia, la torre civica del Palazzo comunale della città, mentre erano ancora in corso i festeggiamenti dell'Onda, la contrada che ha vinto il Palio dell'Assunta. Ancora ignote le cause dell'incendio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, reso difficile per l'altezza della torre ma che ha scongiurato il peggio. Le fiamme sono state poi domate. Accertamenti per individuare le cause e per completare l'opera di bonifica. Secondo quanto scrive su Fb il sindaco di Siena Bruno Valentini, tra le persone intervenute sulla Torre, "sembra che sia stata una o più 'pignattelle' - ovvero le candele ornamentali poste sui merli del Palazzo Pubblico e sulla Torre la notte del Palio - rovesciata dal vento ad appiccare le fiamme al tavolato di legno".