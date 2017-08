Rubano a turista bagagli con oltre 6 mila euro, arrestati

(ANSA) - NAPOLI, 17 AGO - Lo scorso due agosto avevano rubato, a Ferrara, i bagagli di un cittadino lituano: borse contenenti oltre 6 mila euro in contanti. In due sono finiti ai domiciliari con l'accusa di furto aggravato in concorso. Si tratta di Zelindo Martinelli, 40enne, e Giuseppe Giuliano, 37enne, entrambi di Melito di Napoli e già noti alle forze dell'ordine. I due avevano portato via le borse dalla Porsche Cayenne del turista lituano. Oggi i due sono stati arrestati dai carabinieri della tenenza di Melito in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in regime domiciliare emessa dal G.i.p. del tribunale di Ferrara.(ANSA).