Picchiato da 5 minorenni sorpresi a fumare spinelli

(ANSA) - MILANO, 17 AGO - Aggredito e picchiato da cinque minorenni che aveva sorpreso a farsi una canna: è successo nella notte tra sabato e domenica nella località turistica di Montecampione, nel Bresciano al 26enne muratore Roberto Alessi. Il giovane stava tornando a casa e, per fare luce, aveva acceso la torcia del cellulare. Quella luce ha allarmato cinque minorenni che stavano fumando qualche spinello in un albergo abbandonato. Forse pensando che il 26enne li avesse ripresi, i ragazzini - quattro turisti milanesi e un quattordicenne di Piancamuno - lo hanno seguito e poi picchiato con calci e pugni. Roberto è riuscito a chiamare un amico, che ha subito avvertito i carabinieri. Tre dei 5 aggressori sono scappati, due subito bloccati, tutti sono comparsi ieri davanti al giudice del tribunale dei minori con l'accusa di lesioni aggravate e rapina in concorso. Il giudice ha convalidato l'arresto: due sono stati affidati in comunità, tre ai genitori.