(ANSA) - AOSTA, 17 AGO - Due alpinisti francesi, di 72 e 70 anni, hanno trascorso la notte all'addiaccio a quasi 4.000 metri dopo aver sbagliato il percorso per rientrare al rifugio. E' accaduto nei giorni scorsi nel Massiccio des Ecrins, in Francia. I due avevano completato la traversata della Meije ma non sono riusciti a raggiungere al rifugio, restando bloccati su un pendio ghiacciato a 3.800 metri senza un rampone. A dare l'allarme è stato il gestore del rifugio. L'elicottero della gendarmerie è riuscito a salire solo il giorno dopo e a recuperare i due. Condotti all'ospedale di Briancon, è stato loro riscontrato un principio di congelamento.