Terremoto:Palazzo Seneca di Norcia proclamato hotel del 2017

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 AGO - Palazzo Seneca di Norcia proclamato hotel dell'anno 2017 da Virtuoso Travel, il network mondiale più importante per professionisti del turismo di lusso. La cerimonia di consegna del premio si è svolta la notte scorsa a Las Vegas: lo hanno ritirato i fratelli Federico e Vincenzo Bianconi, proprietari dell'hotel, il primo a riaprire nel centro storico della città dopo il terremoto. "E' un premio che ci emoziona, ci fa piangere e ci dà una carica incredibile", raccontano all'ANSA. "E' un riconoscimento per l'amore che abbiamo per la nostra terra, per il desiderio di migliorarsi sempre e di coinvolgere gli altri in un percorso che non sia solo nostro ma di comunità. Il nostro fine è ospitare facendo conoscere chi siamo e i nostri valori", sottolineano. La struttura, che risale al 1500, negli anni scorsi era stata oggetto di un profondo adeguamento sismico. Proprio questo ha consentito all'hotel di resistere alle scosse. (ANSA).