Hong Kong: in carcere tre leader 'movimento ombrelli'

(ANSA) - PECHINO, 17 AGO - L'Alta Corte di Hong Kong ha ribaltato il verdetto di primo grado disponendo il carcere a carico dei leader di Demosisto, Joshua Wong e Nathan Law, nonche' di Alex Chow, tra i promotori del "movimento degli ombrelli", la protesta pro-democrazia del 2014 andata in scena nell'ex colonia britannica. Wong è stato condannato a sei mesi di prigione, Law a 8 e Chow a 7: per tutti e tre c'è anche la pena accessoria a non potersi candidare a cariche politiche per cinque anni, fino al 2022.