Terremoto: sale a 6.000 euro tetto Isee reddito di sostegno

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che prevede condizioni più agevoli di accesso al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) nelle zone colpite dal sisma dello scorso anno. Per le famiglie residenti nei comuni del cosiddetto cratere da almeno due anni al momento degli eventi sismici, il SIA sarà riconosciuto sulla base del solo ISEE e con una soglia doppia rispetto al resto del paese, pari cioè ad euro 6.000. Particolari deduzioni sono previste nel caso in cui il nucleo familiare sia proprietario di immobili distrutti dal sisma o dichiarati inagibili o soggetti a provvedimenti temporanei di esproprio: per la richiesta del SIA tali immobili non rileveranno a fini ISEE. Il sostegno durerà dodici mesi e potrà essere richiesto a partire dal 2 settembre e fino al 31 ottobre.(ANSA).