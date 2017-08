Gommone su scogli a Cagliari: aperte due inchieste

(ANSA) - CAGLIARI, 17 AGO - Sono due le inchieste aperte per la tragedia avvenuta durante la notte, nelle acque davanti al quartiere Sant'Elia a Cagliari, che è costata la vita a Giovanni Putzu, di 34 anni, sommozzatore, e Nicola Sanna, finanziere di 29, entrambi di Cagliari, e in cui sono rimaste ferite Maria Bonfardeci, 27 anni, palermitana, e la coetanea Claudia Mallica. Un'inchiesta è di carattere amministrativo, come previsto dall'articolo 578 del Codice della navigazione, e avrà la finalità di accertare le cause dell'incidente dal punto di vista tecnico, in modo anche da migliorare le condizioni di sicurezza, e una penale che servirà ad accertare le eventuali responsabilità. Al lavoro ci sono i militari della Capitaneria di porto di Cagliari che nelle prossime ore dovrebbero anche sentire le due giovani ferite, e ora in ospedale, per ricostruire dettagliatamente l'incidente che ha visto il gommone, con le quattro persone a bordo, schiantarsi contro i massi paraflutto del porticciolo.