Giovane pestato in discoteca, condizioni in miglioramento

(ANSA) - VENEZIA, 17 AGO - Sono in miglioramento le condizioni di salute di un giovane di 24 anni di Pianiga che lunedì notte è stato colpito in pieno volto con due pugni dall'avventore di una discoteca, il Vanilla Club di Jesolo, finendo in coma. Il giovane, ricoverato all'ospedale all'Angelo di Mestre e sottoposto a due delicati interventi chirurgici, si sta lentamente riprendendo. E' uscito dal coma ed è stato trasferito dal reparto di rianimazione a quello di neurochirurgia. Il paziente è sveglio.