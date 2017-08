(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Il premio Nobel per la Pace 2014 Malala Yousafzai frequenterà l'università a Oxford, dove studierà politica, filosofia ed economia (PPE): lo ha annunciato la stessa Malala in un tweet. "Molto entusiasta di andare a Oxford! Ben fatto a tutti gli studenti che hanno preso la maturità - l'anno più difficile. I migliori auguri per la vita che vi aspetta!", ha scritto la ventenne attivista pakistana.