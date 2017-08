Sicilia: Leoluca Orlando vede Si-Mdp, incontro positivo

(ANSA) - PALERMO, 17 AGO - Delegazioni di Sinistra Italiana e Mdp si sono incontrate con il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, nella sede di rappresentanza del Comune, Villa Niscemi, per discutere di alleanze e della scelta del candidato per il prossimo 5 novembre. Una riunione, da poco conclusa, definita "positiva" da Orlando. Per Mdp erano presenti i parlamentari nazionali Angelo Capodicasa e Pippo Zappulla e il deputato regionale Mariella Maggio; Sinistra italiana era rappresentata dal deputato nazionale Erasmo Palazzotto, dal componente della segreteria Massimo Fundarò e dai segretari regionali Bianca Guzzetta e Luca Casarini. L'incontro era stato convocato da Orlando con l'obiettivo di creare un 'campo largo', sulla scia del cosiddetto 'modello Palermo' - assieme al Pd e a forze centriste - che nel capoluogo siciliano ha portato alla rielezione di Orlando. Mdp e Si condividono con il sindaco di Palermo il principio della discontinuità nella scelta del programma e del candidato rispetto al governatore Rosario Crocetta.