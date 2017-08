In giro per Bologna tutta nuda, era 'esperimento sociale'

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - E' stato svelato il 'caso' della ragazza che il 27 luglio si era messa a passeggiare per il centro di Bologna completamente nuda, eccetto che una borsa di tela bianca. Era stata fotografata e filmata da diversi passanti in varie zone della città e le immagini erano rapidamente finite sui social, poi su giornali e televisioni locali. Ora compare un nuovo video, girato quello stesso giorno, nel quale la giovane svela ad alcuni ragazzi che la fotografano il motivo del gesto: "E' un esperimento sociale, per dimostrare che sono tutti buoni", spiega la ragazza. "E' vero che siete buoni ragazzi?". L'impresa era costata alla giovane, 26enne della Valle d'Aosta, una multa da 3.330 euro: era infatti stata fermata dalla polizia ferroviaria e sanzionata per atti contrari alla pubblica decenza. (ANSA).