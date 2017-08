(ANSA) - ARQUATA DEL TRONTO (ASCOLI PICENO), 17 AGO - Sessantatre iscritti, dall'infanzia alla secondaria superiore: tornano a scuola ad Arquata del Tronto (Ascoli Piceno), molti dei bambini e dei ragazzi del capoluogo e delle frazioni, ma anche di Accumoli e Grisciano, nel Lazio, che dopo il terremoto del 24 agosto 2016 si erano dovuti trasferire in un edificio messo a disposizione dal Comune di San Benedetto del Tronto, dove gran parte di loro era o è sfollata. Il 15 settembre le lezioni riprendono regolarmente nella nuova scuola antisismica donata dalla Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi ed inaugurata il 19 maggio. ''Altri 300 alunni - spiega la dirigente scolastica Patrizia Palanca - tornano in classe ad Acquasanta Terme, nella nuova scuola media antisismica e in quella nuovissima donata da Ubi Banca e dalle Misericordie''. Il 70% delle case di Acquasanta è inagibile, ma le famiglie ''si sono arrangiate'' e un servizio bus porterà gli studenti fin quassù. Le ferite psicologiche del sisma però sono ''lontane dal guarire''.