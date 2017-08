Mafia: Pg, boss Bari libero nel 2019, già scontati 20 anni

(ANSA) - BARI, 17 AGO - Sta scontando gli ultimi 6 anni, un mese e 28 giorni di detenzione il boss del quartiere Japigia di Bari 'Savinuccio' Parisi, al quale i Carabinieri hanno notificato un provvedimento di cumulo pene per complessivi 27 anni 2 mesi e 14 giorni di reclusione, in buona parte già scontati. Il cumulo di pene - si legge nel provvedimento della Procura generale di Bari - riguarda 11 condanne definitive inflitte al boss a partire dal 1983 e che lo hanno portato in carcere complessivamente per più di 20 anni negli ultimi 3 decenni. Stando al calcolo fatto adesso dal Pg, che ha anche revocato circa 3 anni di indulto di cui Savino Parisi ha usufruito, al boss restano da scontare circa 6 anni, iniziati a decorrere nel marzo 2016, quando è stato nuovamente arrestato per una estorsione. Finirà di scontare la sua pena - riporta l'atto giudiziario - il 4 maggio 2022 ma, considerati i 1215 giorni di liberazione anticipata, potrebbe tornare libero - se non detenuto per altra causa - il 5 gennaio 2019, fra circa un anno e mezzo.