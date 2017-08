Crollano pezzi statua Gigante, chiuso pezzo spiaggia 5 Terre

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 AGO - Si staccano frammenti di roccia dalla scultura del Gigante, nella spiaggia di Fegina a Monterosso, alle Cinque Terre, e la Guardia Costiera ha emesso oggi un'ordinanza che vieta la sosta in un raggio di 20 metri a bagnanti, sub, pescatori e natanti nello specchio acqueo e in un pezzo di spiaggia antistante la scultura. Ieri un esposto di alcuni privati aveva denunciato lo stato di pericolosità della statua, che appartiene ad un privato e che risale al 1910. "Stiamo lavorando con il privato perché si prenda cura dell'opera. Erano già previste delle impalcature a sostegno. Anche il Mibact ha recentemente riconosciuto nel Gigante un bene da tutelare" ha spiegato il sindaco di Monterosso Emanuele Moggia. La statua è una scultura in cemento armato e ferro di Arrigo Minerbi. Alta 14 metri, rappresenta Nettuno intento a sorreggere una terrazza a forma di conchiglia. Già negli anni Sessanta la statua simbolo delle Cinque Terre ebbe bisogno di cure, dopo essere stata parzialmente danneggiata dalle mareggiate.