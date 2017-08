Due italiani tra le vittime. Bruno ucciso per proteggere i figli. Tre i connazionali feriti

Sono due le vittime dell'attentato di Barcellona. Lo conferma la Farnesina.

Uno è il 35enne di Legnano di cui si cercavano notizie sin da ieri. «Bruno Gulotta è tra le vittime di Barcellona. Me lo ha riferito sua moglie": in questi termini il datore di lavoro dell’italiano che si teme sia tra le vittime dell’attentato sulle ramblas ha confermato la morte del suo dipendente. Pino Bruno è il titolare della Tom's Hardware, dove Gulotta lavora a Legnano come esperto informatico. Bruno ha riferito a Rainews24 di aver parlato con la moglie di Gulotta, che gli ha confermato la morte del marito.

Anche la pagina web dell’azienda informatica, ricorda Gulotta. «Ieri pomeriggio - si legge sul sito - a Barcellona i terroristi hanno ucciso l’amico e collega Bruno Gulotta, responsabile marketing e vendite di Tom's Hardware. Oggi per noi è giornata di lutto. Ci stringiamo tutti con affetto alla compagna Martina e ai due figlioletti di Bruno. Il nostro ricordo, affidato al country manager di Tom's Hardware per l’Italia, Roberto Buonanno».

"Purtroppo è vero. Il nostro carissimo amico e collega Bruno Gulotta, responsabile del marketing e delle vendite di Tom's Hardware Italia, è stato ucciso ieri a Barcellona dai terroristi. Alla compagna Martina e ai due figlioletti di Bruno vanno il nostro affetto e la nostra solidarietà». Così su Facebook Pino Bruno, collega di lavoro di Bruno Gulotta, saluta il suo collega postando una foto di tutto il team di lavoro. La morte di Gulotta non è stata ancora confermata dalla Farnesina.

Gullotta, di Legnano, aveva 35 anni ed era in vacanza con la famiglia e i due figli, il più grande di 6 anni e la piccola di soli 6 mesi.

Bruno Gulotta sulle Ramblas ha appena fatto in tempo a mettere in salvo i figli prima di essere ucciso. Lo detto il titolare della società di Legnano in cui Gulotta lavorava, Pino Bruno. Bruno ha parlato con la moglie di Gulotta, Martina, 28 anni, che gli ha raccontato l’accaduto: «Stavano passeggiando sulle Ramblas con i due figli, Aria, di 7 mesi, nel passeggino, e Alessandro, di 6 anni, che il padre teneva per mano. Il van è arrivato all’improvviso. Tutti d’istinto si sono chinati, come a proteggersi». Gulotta si è messo davanti ai figli, ed è stato travolto.

Le testimonianze degli italiani in salvo

«Ho visto il furgone bianco che andava verso la Rambla ed ho sentito lo schianto, le urla. Ho pensato in quel momento ad un incidente stradale ma poi la gente scappava urlando e mi sono resa conto dell’orrore».

A raccontare il terribile attentato di Barcellona è Alice Vitiello, 37 anni di Larino che, al momento dell’attentato terroristico, si trovava in un bar a pochi metri di distanza. La giovane larinese era in compagnia di altre tre persone: un’amica di Campobasso ed altri due ragazzi di Larino. Il gruppo era in vacanza nella città europea da un solo giorno. Alice era partita due sere fa e, ieri, era la prima giornata di viaggio.

I quattro avevano scelto Barcellona perchè uno dei ragazzi larinesi aveva locato un appartamento proprio nella capitale spagnola. «Abbiamo sentito il boato e poi abbiamo visto la folla che fuggiva terrorizzata. A quel punto ci siamo resi conto che qualcosa di molto grave era accaduto, non un incidente, ma un attentato terroristico - ha detto ancora Alice Vitiello -.Abbiamo evitato di unirci alla gente che correva e ci siamo rifugiati nella hall di un albergo vicino al bar. La paura è stata tanta. Siamo stati lì fino a quando non sono venuti a prenderci e siamo riusciti ad arrivare in casa dove stiamo rinchiusi. E’ stato terribile».

I quattro hanno poi cercato di contattare le famiglie in Molise via telefono rassicurandole. Lo stesso sindaco di Larino Vincenzo Notarangelo nella serata di ieri, in un messaggio pubblicato su Facebook, aveva sottolineato che i giovani latinensi stavano bene. «Oggi Barcellona è una città fantasma. Non c'è nessuno in giro anche perchè un attentatore è ancora in circolazione. Siamo chiusi in casa». Il gruppo di molisani dovrebbe rientrare lunedì prossimo in Molise ma non si esclude un rientro anticipato. (ANSA).