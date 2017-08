Donna trovata morta con gola tagliata nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Una donna di 73 anni è stata trovata morta con la gola tagliata nel bagno della sua abitazione di via Belvedere a Rho, in provincia di Milano. A trovare il cadavere è stata la figlia che ha raccontato che la madre, che viveva sola, non rispondeva al telefono. Sul caso indagano i carabinieri ipotizzando l’omicidio.