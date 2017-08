Rifiuti: incendio fa scoprire discarica abusiva nel Barese

(ANSA) - GRAVINA IN PUGLIA (BARI), 18 AGO - Intervenuti per un incendio in località Murgetta, alle porte dell'abitato di Gravina in Puglia, i carabinieri forestali della locale stazione hanno individuato un terreno di circa 2.500 metri quadri in cui veniva abusivamente stoccata e smaltita una ingente quantità di rifiuti, parte dei quali in piena e pericolosa combustione con vistose colonne di fumo denso e scuro. L'area è stata sequestrata e i due proprietari, residenti a Gravina in Puglia, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria di Bari per il reato di gestioni illecita di rifiuti e discarica abusiva, nonché di concorso in ricettazione per la presenza nel terreno di una grossa matassa di filo di rame di provenienza sospetta. Nel terreno venivano stoccati rifiuti pericolosi e non contenenti amianto, catrame, oltre ad apparecchiature elettriche, oli esausti, pneumatici fuori uso, anche per ricavarne profitto attraverso il riciclo e recupero del materiale ferroso.