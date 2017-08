Ritirata patente al calciatore Kabashi

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 18 AGO - La polizia municipale di Forte dei Marmi (Lucca) ha ritirato la patente al Elvis Kabashi, 24 anni, albanese ma residente a Massa, calciatore della Juventus svincolato al 1 luglio, che l’anno scorso era in prestito al Pontedera in Lega Pro. Il calciatore, che era alla guida di una Mercedes coinvolta in un incidente stradale nel quale sono rimaste ferite tre persone, è risultato positivo all’alcoltest. L’incidente si è verificato la notte scorsa, verso le 1:30, sul viale a mare di Forte dei Marmi e vi sono rimaste coinvolte due auto e uno scooter. Dei tre feriti una donna di Brescia di 33 anni è in gravi condizioni ed è ricoverata in rianimazione all’ospedale Versilia. Un uomo di 41 anni, anche lui di Brescia, ed un’altra ragazza, hanno riportato ferite lievi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale Kabashi percorreva a velocità sostenuta il viale a mare in direzione Viareggio, quando è andato a sbattere su una Fiat 500 che procedeva nel solito senso di marcia condotta da un turista arabo, rimasto illeso. Poi la Mercedes ha invaso la corsia opposta, mentre sopraggiungeva lo scooter.