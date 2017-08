Diverse persone sono state colpite a coltellate in un attacco nella città di Turku in Finlandia. Lo riferiscono i media internazionali.

La polizia finlandese ha sparato alle gambe ad un uomo che ha accoltellato diverse persone nella città di Turku. L’attentatore è stato arrestato. Lo scrive la Bbc online.

«Erano in tre, correvano in mezzo alla strada e gridavano Allahu Akbar": lo scrive la tv svedese Yle citando testimoni a Turku, nella Finlandia occidentale, dove diverse persone sono state ferite a colpi di coltello in centro.