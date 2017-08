Terrorismo:controllati porto e aeroporto Bari,esito negativo

(ANSA) - BARI, 18 AGO - Controlli antiterrorismo - che hanno dato esito negativo - sono stati compiuti oggi in luoghi 'sensibili' a Bari, soprattutto porto e aeroporto, dalle Forse di polizia. L'attività - a quanto si apprende - era programmata da tempo e non è quindi legata agli attentati di Barcellona: rientra nella più ampia strategia antiterrorismo di controllo del territorio disposta con finalità di prevenzione. I controlli hanno consentito di proseguire nell'attività di mappatura del territorio per prevenire eventuali situazioni di pericolo. All'indomani degli attentati in Spagna, però, in tutta Italia e anche nel capoluogo pugliese, ritenuto luogo di passaggio e di possibile supporto logistico anche a terroristi, sono state innalzate le misure di sicurezza, con presidi di polizia sulle vie principali della città. Confermate, in occasione dei grandi eventi (come la prossima Fiera del Levante) le barriere in cemento per strada, metal detector, gestione della folla e operazioni di filtraggio agli ingressi.