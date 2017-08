Barcellona: rose gialle e rosse su David in piazza Signoria

(ANSA) - FIRENZE, 18 AGO - Bandiere a mezz'asta a Palazzo Vecchio e rose gialle e rosse, come omaggio ai colori della Spagna e della Catalogna, sul David di piazza della Signoria a Firenze. E' la decisione del sindaco Dario Nardella: "Ancora una volta una città europea colpita. Nostra missione - ha detto - è combattere il terrorismo senza tregua e promuovere la cultura ovunque senza tenere le rispettive identità. Firenze è vicina alla Spagna, a Barcellona e a Cambrils". Quattordici rose, come il numero di vittime dell'attentato di Barcellona, gialle e rosse, le tonalità della bandiera spagnola, sono state adagiate su un cuscino blu, che insieme al giallo e il rosso è uno dei colori della bandiera catalana ai piedi della copia del David davanti a Palazzo Vecchio. Stasera inoltre l'immagine di "Guernica", l'opera di Pablo Picasso, sarà proiettata sulla facciata di Palazzo Vecchio dove sventolano a mezz'asta la bandiera italiana, quella europea e quella spagnola. "Firenze abbraccia Barcellona e il suo popolo - ha detto il sindaco Dario Nardella -. Purtroppo quello di Barcellona è un film già visto, l'ennesimo, di una guerra nuova, imprevedibile, spietata, combattuta da bestie contro civili indifesi - ha detto il sindaco Dario Nardella -. Ancora una volta una città europea colpita, ancora una volta sangue versato in nome di un Dio evocato come una bestemmia. Come ha detto il sindaco fiorentino Giorgio La Pira 'le città non possono morire'. Dalla violenza deve nascere più cultura, dall'intolleranza deve nascere più cooperazione, dal terrorismo deve nascere una nuova pace che veda le città del Mediterraneo protagoniste - ha concluso -. Combattere il terrorismo senza tregua e promuovere la cultura ovunque senza tenere le rispettive identità: questa è la nostra missione, oggi più di ieri".(ANSA).