Imbarcazione contro secca a Villasimius rischia di affondare

(ANSA) - CAGLIARI, 18 AGO - Una imbarcazione di 14 metri, battente bandiera Spagnola, con due persone a bordo, un 69enne e un uomo di 72, mentre navigava verso il porticciolo turistico di Villasimius, sulla costa sud orientale della Sardegna, ha urtato con la chiglia la secca di Punta Is Molentis, iniziando a imbarcare acqua e rischiando di affondare. I due occupanti hanno lanciato l'allarme subito raccolto dalla Guardia Costiera di Villasimius. Sul posto è stata inviata la motovedetta 2100 e il battello veloce B82, nel frattempo i due diportisti, visto che il natante imbarcava acqua, si sono diretti verso la spiaggia antistante l'albergo Tanka Village. I due sono stati subito portati a bordo dei mezzi della Capitaneria. Mentre l'imbarcazione ormai piena d'acqua è stata spostata su un basso fondale sul quale si è adagiata. "Questa manovra - ha spiegato il primo maresciallo Francesco Fornaro, comandante della Sezione della Capitaneria di porto di Villasimius - è stata eseguita per evitare che l'imbarcazione andasse completamente a fondo, cosa questa, che avrebbe provocato gravi danni ambientali". È stato subito richiesto anche l'intervento di un cantiere nautico di Villasimius per svuotare l'imbarcazione e i sommozzatori della ditta "Marine Service e Rescue" che hanno tamponato la falla. E' stato così possibile rimettere in galleggiamento l'imbarcazione e rimorchiarla in porto scortata dalle motovedette della Capitaneria di Porto. (ANSA).