Incendio azienda rifiuti speciali,Usl invita restare in casa

(ANSA) - TREVISO, 18 AGO - Un vasto incendio si è sviluppato questo pomeriggio nel trevigiano all'interno di un'azienda, la Vidori Servizi Ambientali, che tratta rifiuti industriali e tossico nocivi. Molte le squadre dei vigili del fuoco impegnate per domare le fiamme, che hanno provocato un'alta nube di fumo nero, visibile da molti chilometri di distanza dalla sede dell'impianto, a Vidor (Treviso). C'è' preoccupazione da parte degli abitanti, che l'Usl 2 ha invitato a non uscire di casa per alcune ore, in attesa dei campionamenti dell'aria. L'area più coinvolta dalla propagazione dei fumi è quella di Mosnigo di Moriago della Battaglia (Treviso). A chi risieda in un raggio di due chilometri, inoltre, è stato consigliato di non raccogliere o consumare frutta e verdura proveniente dai propri orti. I tecnici dell'agenzia regionale Arpav stanno effettuando gli accertamenti sulle sostanze inquinanti disperse in aria. (ANSA).