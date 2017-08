Barcellona: Verona chiude piazza Bra con barriere cemento

(ANSA) - VERONA, 18 AGO - Immediato rafforzamento delle misure di sicurezza a Verona, dopo l'attentato di Barcellona, con posizionamento nella centralissima Piazza Bra di una serie di 'new jersey' in cemento destinati a restare fissi fino al termine della stagione lirica e dei concerti in Arena, ad ottobre. La decisione è stata assunta oggi dal Comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico. Verona aveva già sperimentato in passato l'installazione temporanea delle barriere e dei blocchi in cemento, per prevenire eventuali atti terroristici. Piazza Bra e l'anfiteatro dell'Arena sono meta di migliaia di visitatori ogni giorno. I new jersey fissi in cemento armato permetteranno di realizzare alcuni varchi presidiati da pattuglie dell'Esercito e della Polizia locale mentre nella piazza saranno potenziati i servizi delle unità antiterrorismo della Polizia e dei Carabinieri. (ANSA).