(ANSA) - ROMA, 18 AGO - L'Isis festeggia online l'attacco in Finlandia, nonostante "non vi siano ancora conferme" sulla matrice. Lo scrive su twitter il direttore del Site Rita Katz, postando le immagini dell'attacco in Finlandia con la scritta propagandistica dell'Isis: "Dalla Spagna alla Finlandia. Onore alla Jihad".