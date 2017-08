(ANSA) - POTENZA, 19 AGO - Era nata a Sasso di Castalda - un piccolo paese della provincia di Potenza - Carmen Lopardo, di 80 anni, la terza vittima italiana dell'attentato avvenuto a Barcellona. Lopardo era nata in paese il 16 luglio del 1937: il 5 maggio del 1950, quando non aveva ancora 13 anni, lasciò Sasso di Castalda per trasferirsi in Argentina con la famiglia. Col passare degli anni - secondo quanto si è appreso in Comune - a Sasso di Castalda non è rimasto nessuno della famiglia di Carmen Lopardo.