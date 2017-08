(ANSA) - ISLAMABAD, 19 AGO - Personalità religiose, della politica, della cultura, e molta gente comune, hanno partecipato oggi a Karachi ai funerali di Stato in onore di Ruth Pfau, una suora medico tedesca ribattezzata la 'Madre Teresa pakistana' per la sua decennale instancabile lotta contro la lebbra. La religiosa, che è morta il 10 agosto all'età di 87 anni, è stata fra le fondatrici del Centro per lebbrosi Marie Adelaide, ed ha contribuito all'annuncio nel 1996 da parte dell'Organizzazione mondiale della Sanità del Pakistan come 'Paese libero dalla lebbra'. Le tv hanno mostrato il suo feretro, avvolto nella bandiera pachistana e ricoperto di fiori, portato a spalla da un drappello di militari nella Cattedrale di Saint Patrick as Karachi.