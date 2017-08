(ANSA) - VENEZIA, 19 AGO - Marta Scomazzon, la fidanzata bassanese di Luca Russo ucciso nell'attentato di Barcellona, ha trascorso una notte tranquilla nell'ospedale della città catalana in cui è stata ricoverata per la frattura di un braccio e di un piede. Oggi dovrà vivere la prova più dura: i familiari, come riferisce la zia Lucia, dovranno dirle che il suo fidanzato non ce l'ha fatta. La giovane chiede continuamente di lui, ricordando solo di essere stata scaraventata a terra all'arrivo del furgone impazzito e di aver visto Luca letteralmente spazzato via.