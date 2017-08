Pestato a morte: salma Ciatti in chiesa a Scandicci

(ANSA) - SCANDICCI (FIRENZE), 19 AGO - La salma di Niccolo' Ciatti, il giovane ucciso a calci e pugni in discoteca a Lloret de Mar, si trova da stamani nella chiesa di Gesù Buon Pastore a Casellina, la località di Scandicci (Firenze) dove vive la famiglia e dove oggi alle 15 saranno celebrati i funerali. La bara è giunta ieri sera con un volo atterrato all'aeroporto di Fiumicino ed è stata accolta dal padre, dalla madre e dalla sorella del 22enne. Allo scalo romano era presente anche il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri. In occasione dei funerali il sindaco di Scandicci Sandro Fallani ha disposto il lutto cittadino ed ha invitato gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche per un'ora a partire dall'inizio della cerimonia funebre e a "cessare le attività professionali non strettamente necessarie". (ANSA).